Rencontre avec Daniel Maximin Salon des mariages Arbois

Rencontre avec Daniel Maximin

Salon des mariages 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 17:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-03-27

Dans le cadre du festival Songs of a Dream organisé par l’association Piano en Arbois, la librairie Le Hamax vous invite à une rencontre avec l’écrivain Daniel Maximin, autour de son roman Salves de Blues

La rencontre est sans réservation.

La soirée se poursuivra en musique avec le concert New Orleans Jazz Friends dans la salle du Tribunal à 20h30.

A propos de l’auteur

Né en Guadeloupe en 1947, Daniel Maximin est écrivain. Après des études à la Sorbonne, il devient professeur de lettres. De 1980 à 1989, il est directeur littéraire aux éditions Présence Africaine et producteur de l’émission Antipodes sur France Culture. En 1989, il devient directeur régional des affaires culturelles de Guadeloupe. Il organise en 1998 la célébration nationale du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage et est en 2008 le maître de cérémonie des obsèques d’Aimé Césaire.

Quelques mots sur son dernier roman

Paris, 1942. Sept jeunes résistants, dont Tony Bloncourt, étudiant guadeloupéen d’origine haïtienne, sont condamnés à mort par un tribunal militaire allemand. Le lundi 9 mars, jour de l’exécution, les cinq protagonistes de Salves de Blues remuent ciel et terre pour arracher la grâce des condamnés. Parmi eux Valéry Bergopsom, musicien et professeur de jazz, ainsi que ses élèves Aurélia et Joseph, lycéens résistants.

Le roman de Daniel Maximin mériterait d’être porté à l’écran. (Jérôme Garcin, Le Nouvel Obs) .

Salon des mariages 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté pianos-en-arbois@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre avec Daniel Maximin Arbois a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA