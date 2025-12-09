Rencontre avec Daniel Mur et dédicace de son livre Tarbes au XVIIIème siècle TARBES Tarbes

Rencontre avec Daniel Mur et dédicace de son livre Tarbes au XVIIIème siècle

Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de croiser Daniel Mur dans les rues de Tarbes ou d’entendre parler de lui à travers ses ouvrages. Cet homme de lettres depuis 1972 est passionné d’histoire locale.

Toujours est-il qu’aujourd’hui cet homme sympathique, plein d’humour et friand d’anecdotes en tout genre, nous fait l’honneur de sa présence pour un après-midi dédié à la dédicace de son livre Tarbes au XVIIIème siècle .

Il dévoile l’histoire fascinante de cette ville au temps des Lumières. Inspiré par une maquette historique, Daniel Mur explore son évolution. Quelles transformations ont façonné la capitale de Bigorre ?

C’est une belle occasion de venir le rencontrer et d’échanger avec lui il aura sans doute beaucoup de choses à vous partager et vous passerez forcément un agréable moment !

Bibliographie

Les ponts de Tarbes, 2020

Tarbes 1920, Les années folles, 2021

Le Bout du Pont La Patte d’Oie D’un siècle à l’autre, 2022

Déambulation dans le Tarbes d’Autrefois, 2023

Le Tarbes oublié, 2024

English :

You may have come across Daniel Mur in the streets of Tarbes, or heard of him through his books. This man of letters since 1972 is passionate about local history.

Today, this friendly man, full of humor and fond of anecdotes of all kinds, is honoring us with his presence for an afternoon dedicated to the signing of his book Tarbes au XVIIIème siècle .

He reveals the fascinating history of this city during the Age of Enlightenment. Inspired by a historical model, Daniel Mur explores its evolution. What transformations have shaped the capital of Bigorre?

This is a great opportunity to meet and talk with him: he’s sure to have lots to share with you, and you’re sure to have a great time!

Bibliography

Les ponts de Tarbes, 2020

Tarbes 1920, Les années folles, 2021

Le Bout du Pont La Patte d’Oie D’un siècle à l’autre, 2022

A stroll through the Tarbes of yesteryear, 2023

Forgotten Tarbes, 2024

German :

Vielleicht sind Sie Daniel Mur schon einmal in den Straßen von Tarbes begegnet oder haben in seinen Werken von ihm gehört. Der seit 1972 als homme de lettres tätige Daniel Mur begeistert sich für die lokale Geschichte.

Heute beehrt uns dieser sympathische, humorvolle und anekdotenreiche Mann mit seiner Anwesenheit an einem Nachmittag, der der Signierung seines Buches Tarbes au XVIIIème siècle gewidmet ist.

Es enthüllt die faszinierende Geschichte dieser Stadt zur Zeit der Aufklärung. Inspiriert von einem historischen Modell erkundet Daniel Mur die Entwicklung der Stadt. Welche Veränderungen haben die Hauptstadt von Bigorre geformt?

Dies ist eine gute Gelegenheit, ihn zu treffen und sich mit ihm auszutauschen: Er wird Ihnen sicherlich viel zu erzählen haben und Sie werden garantiert einen angenehmen Moment verbringen!

Bibliografie

Die Brücken von Tarbes, 2020

Tarbes 1920, Die wilden Jahre, 2021

Le Bout du Pont La Patte d’Oie D’un siècle à l’autre, 2022

Spaziergang durch das Tarbes d’Autrefois, 2023

Das vergessene Tarbes, 2024

Italiano :

Forse avete già incontrato Daniel Mur per le strade di Tarbes o ne avete sentito parlare attraverso i suoi libri. Questo letterato dal 1972 è appassionato di storia locale.

Oggi, quest’uomo simpatico, pieno di umorismo e appassionato di aneddoti di ogni tipo, ci onora della sua presenza per un pomeriggio dedicato alla firma del suo libro Tarbes au XVIIIème siècle .

Egli ci svela l’affascinante storia di questa città all’epoca dell’Illuminismo. Ispirandosi a un modello storico, Daniel Mur ne esplora l’evoluzione. Quali trasformazioni hanno plasmato la capitale della Bigorre?

È un’ottima occasione per incontrarlo e chiacchierare con lui: avrà sicuramente molto da condividere con voi, e vi divertirete sicuramente!

Bibliografia

I ponti di Tarbes, 2020

Tarbes 1920, I ruggenti anni Venti, 2021

Le Bout du Pont La Patte d’Oie D’un siècle à l’autre, 2022

Una passeggiata nella Tarbes del passato, 2023

Tarbes dimenticata, 2024

Espanol :

Es posible que ya se haya cruzado con Daniel Mur por las calles de Tarbes, o que haya oído hablar de él a través de sus libros. Este hombre de letras desde 1972 es un apasionado de la historia local.

Hoy, este hombre amable, lleno de humor y aficionado a las anécdotas de todo tipo, nos honra con su presencia durante una tarde dedicada a la firma de su libro Tarbes au XVIIIème siècle .

En él nos desvela la fascinante historia de esta ciudad en la época de la Ilustración. Inspirándose en un modelo histórico, Daniel Mur explora su evolución. ¿Qué transformaciones han dado forma a la capital de Bigorre?

Esta es una gran oportunidad para venir a conocerle y charlar con él: seguro que tiene muchas cosas que compartir con usted, ¡y seguro que se lo pasa en grande!

Bibliografía

Los puentes de Tarbes, 2020

Tarbes 1920, los locos años veinte, 2021

Le Bout du Pont La Patte d’Oie D’un siècle à l’autre, 2022

Un paseo por Tarbes en el pasado, 2023

Tarbes olvidada, 2024

