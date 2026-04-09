Rencontre avec Daniela Raţiu, écrivaine et journaliste roumaine Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

Un train pour la fin du monde

Dans la Moldavie de la fin des années 1940, une famille tente de survivre à la famine, à la sécheresse et à l’occupation soviétique. Pour fuir cet enfer, le père et sa fille aînée partent travailler afin d’acheter des billets de train, leur unique espoir d’échapper à cette terre condamnée. Mais à bord de ce train, microcosme de détresse et de violence, la survie reste précaire et chaque geste de tendresse devient un acte de résistance. Inspiré de l’histoire familiale de l’auteure, ce roman est une fresque bouleversante sur la résilience, l’espoir et la capacité humaine à survivre face à l’horreur, avec un écho tragiquement actuel à la guerre en Ukraine.

Daniela Ratiu est originaire de Brașov. Membre du PEN Roumanie, elle est l’auteure de romans, de poésie et de pièces de théâtre, salués par plusieurs distinctions dans son pays.

Enseignante de roumain à l’université Lyon II, Florica Courriol est aussi traductrice littéraire du roumain.

Dans le cadre du cycle À voix haute : littérature et traduction, la rencontre sera animée par Crina Bud, maîtresse de conférences en langue et culture roumaines à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Plongez dans l’univers de Daniela Raţiu à l’occasion d’une rencontre autour de son dernier roman « Un train pour la fin du monde » (Grasset, 2025).

Aux côtés de sa traductrice Florica Courriol, l’écrivaine évoquera la genèse du livre, les thèmes qui la traversent, ainsi que le travail de traduction qui permet à la littérature de circuler entre les langues et les cultures.

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T18:00:00+02:00_2026-04-16T19:00:00+02:00

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

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