RENCONTRE AVEC DAVID FOENKINOS Saint-Martin-de-Boubaux

RENCONTRE AVEC DAVID FOENKINOS

7 rue Principale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

L’association Je lis dans la vallée vous invite à partager un apéritif avec David Foenkinos, l’auteur de La Délicatesse et Charlotte , à 19h. Cet apéro sera suivi d’un buffet (sur réservation) que va nous préparer l’équipe de l’Essentiel.

L’association Je lis dans la vallée vous invite à partager un apéritif avec David Foenkinos, l’auteur de La Délicatesse et Charlotte , à 19h. Cet apéro sera suivi d’un buffet (sur réservation) que va nous préparer l’équipe de l’Essentiel. La formule buffet étant choisie pour que, là aussi, chacun puisse approcher et échanger avec l’auteur.

Avant son passage à Saint-Martin-de-Boubaux, David Foenkinos sera accueilli par l’équipe Alès librairie pour une première rencontre dédicace à 16h, où vous êtes également les bienvenus. .

7 rue Principale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 58 69 63 auteurvallee@gmail.com

English :

The Je lis dans la vallée association invites you to share an aperitif with David Foenkinos, author of La Délicatesse and Charlotte , at 7pm. The aperitif will be followed by a buffet (reservation required) prepared by the l?Essentiel team.

