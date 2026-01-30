Rencontre avec David Ratte Librairie Vannolles Pontarlier
Rencontre avec David Ratte
Librairie Vannolles 7 Rue de Vannolles Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14
Organisé par la librairie Vannolles et la médiathèque de Pontarlier.
Rencontrez David Ratte, auteur du Voyage des pères, dessinateur de Whisky et bien d’autres BD passionnantes !
Tout public.
Entrée libre. .
Librairie Vannolles 7 Rue de Vannolles Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 70 vannolles@canalbd.net
