Rencontre avec Delphine Chedaleux pour son livre Du Savon et des larmes, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Rencontre avec Delphine Chedaleux pour son livre Du Savon et des larmes Jeudi 2 avril, 18h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T18:30:00+02:00 – 2026-04-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T18:30:00+02:00 – 2026-04-02T20:00:00+02:00

Rencontre avec Delphine Chedaleux pour son livre Du Savon et des larmes

Précédée d’un débat mouvant avec l’Université populaire de Bordeaux

Dallas, Dynastie, Les Feux de l’amour… ces titres évoquent un univers désuet, stéréotypé et associé au féminin : celui du soap opera. Depuis les années 1930, il a acquis au gré des mutations médiatiques, sociales et politiques un rôle paradoxal entre « technologie de genre », qui circonscrit le féminin à la vie domestique et sentimentale, et média créateur d’espaces d’expression et de sociabilité.

Delphine Chedaleux est historienne des médias et maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Technologie de Compiègne. Ses recherches portent sur les cultures médiatiques féminines, au croisement du genre et de la classe.

Un arpentage du livre destiné à le découvrir et à préparer collectivement la rencontre est organisé le vendredi 6 avril de 9h à 12h à la bibliothèque de la Bastide.

Informations auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Précédée d’un débat mouvant avec l’Université populaire de Bordeaux EMI education aux médias et à l’information

© Editions Amsterdam