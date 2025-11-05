Rencontre avec Denis Labayle Librairie Gwalarn Lannion

Rencontre avec Denis Labayle

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-05 18:30:00

Nous aurons la très grande joie de recevoir Denis Labayle pour parler d’Adélaïde Hautval. Denis Labayle sera accompagné de son éditeur qui n’est autre qu’Hervé Hamon. Tous ceux qui ont rencontré cette héroïne méconnue en ont été profondément marqués. Une pétition est lancée pour faire entrer Adélaïde Hautval au Panthéon.

Elle fut déportée pour avoir défendu une jeune femme juive tabassée par des SS. Comme elle était médecin psychiatre, elle fut affectée au revier d’Auschwitz où les médecins SS lui ordonnèrent de participer aux expérimentations médicales sur les déportés. Inébranlable, Adélaïde Hautval leur opposa un refus catégorique. Tout au long de sa déportation, elle conserva cette attitude constante, ferme et digne et se permit même plus d’une fois de leur exprimer avec une franchise incroyable ce qu’elle pensait d’eux. Elle survécut par miracle et, revenue en france, elle choisit l’anonymat, ne pensant n’avoir fait que son devoir. Grâce à des témoins de son courage, elle a été reconnue Juste parmi les nations par Yad Vashem.

Elle laissa toutefois trace de son expérience dans un ouvrage publié aux éditions du Félin Médecine et crimes contre l’humanité . En 2024, un médecin et écrivain, Denis Labayle a publié une très belle biographie de cette femme magnifique aux éditions Plon Adélaïde Hautval, la psychiatre qui a tenu tête aux médecins nazis. .

