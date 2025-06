Rencontre avec Denis Lemasson pour Les colonies intérieures Librairie l’Escapade Oloron-Sainte-Marie 27 juin 2025 18:30

Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec Denis Lemasson pour Les colonies intérieures Librairie l’Escapade 6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 18:30:00

fin : 2025-06-27 19:30:00

Date(s) :

2025-06-27

Au cœur de la Seine-Saint-Denis, Franck et Zakia sont sous le choc après ce qui ressemble à une tentative de suicide de la part de Franck. Très vite pourtant, cette tentative ressemble plus à une mise en scène. Mais pourquoi ? Menant sa propre enquête, le couple traverse le territoire et son histoire intimement lié à la l’histoire franco-algérienne. Sans le vouloir, le roman de Lemasson tombe à pic dans notre actualité, où notre passé, pas toujours assumé, ressort régulièrement de manière violente et envenime les relations entre la France et l’Algérie, mais aussi entre Français, quelles que soient nos origines.

Les colonies intérieures est un roman social, noir, politique, où s’entremêlent notre histoire contemporaine, des secrets familiaux qui ressurgissent à la 2ème ou 3ème génération et des politiques qui souhaitent conserver ou acquérir un petit pouvoir local. .

Librairie l’Escapade 6 Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 40 30 librairie.escapade@gmail.com

