Rencontre avec des auteurs E.Guerre et P.Le Gallo Joinville

Rencontre avec des auteurs E.Guerre et P.Le Gallo

Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne

Venez Rencontrer les auteurs Eric Guerre et Pierre Le Gallo au sujet de leur Les paradis perdus avec lectures d’extraits.

Résumé du livre L’un est zarbi, l’autre est chiant. Ils partent dans le sud chercher l’inspiration qui les a quittés.

Au fil de leur périple sur le trajet de l’ancienne nationale 7, les apparences se fragmentent, laissant poindre les profondes différences entre les deux héros. Ce voyage devient un voyage intérieur, pour l’un dans la nostalgie et les fêlures de son enfance, pour l’autre, malade, dans les peurs et les limites qu’il s’est imposées.

Venez les rencontrer, dans ce récit émaillé de rencontres avec des personnages pittoresques, drôles et émouvants. .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr

