Rencontre avec des auteurs Librairie La Boîte à soleils Tence

Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire
Début : 2026-02-21 15:00:00
2026-02-21
Rencontre avec Lionel Ciochetto pour son ouvrage L’épopée du barrage de Lavalette .
Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63 boiteasoleils@gmail.com
Meeting with Lionel Ciochetto for his book L’épopée du barrage de Lavalette .
