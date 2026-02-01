Rencontre avec des auteurs Librairie La Boîte à soleils Tence

Rencontre avec des auteurs

Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Rencontre avec Lionel Ciochetto pour son ouvrage L’épopée du barrage de Lavalette .

.

Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63 boiteasoleils@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting with Lionel Ciochetto for his book L’épopée du barrage de Lavalette .

L’événement Rencontre avec des auteurs Tence a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon