RENCONTRE AVEC DES AUTRICES JEUNESSE Palavas-les-Flots
RENCONTRE AVEC DES AUTRICES JEUNESSE Palavas-les-Flots samedi 4 avril 2026.
RENCONTRE AVEC DES AUTRICES JEUNESSE
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
10h30 à 12h30
Rencontre avec des autrices jeunesse dans le cadre de Familles en fête
Médiathèque municipale Saint-Exupéry
Infos et réservations 04 67 50 42 49 .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49
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English : RENCONTRE AVEC DES AUTRICES JEUNESSE
10:30 a.m. to 12:30 p.m
Meeting with children’s authors as part of Familles en fête
L’événement RENCONTRE AVEC DES AUTRICES JEUNESSE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 ADT34
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