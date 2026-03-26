RENCONTRE AVEC DES AUTRICES JEUNESSE

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

10h30 à 12h30

Rencontre avec des autrices jeunesse dans le cadre de Familles en fête

Médiathèque municipale Saint-Exupéry

Infos et réservations 04 67 50 42 49 .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49

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English : RENCONTRE AVEC DES AUTRICES JEUNESSE

10:30 a.m. to 12:30 p.m

Meeting with children’s authors as part of Familles en fête

L’événement RENCONTRE AVEC DES AUTRICES JEUNESSE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 ADT34