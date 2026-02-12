Rencontre avec des chèvres La Ferme des Délices Queaux

lundi 13 avril 2026

La Ferme des Délices 3 La Mondie Queaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2026-04-13

Découvrez la Ferme des Délices, un élevage de chèvres alliant tradition et savoir-faire. Après la visite de la chèvrerie et la découverte des secrets de fabrication des fromages, place à une dégustation de ces spécialités affinées sur place.

Sortie adaptée pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte.
Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite.   .

La Ferme des Délices 3 La Mondie Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 

