Rencontre avec des comédiennes Salle paroissiale Mauléon-Licharre

Rencontre avec des comédiennes

Salle paroissiale Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

2025-12-13

2025-12-13

2025-12-13

Vous êtes invités à Mauléon.

Les comédiennes de la pièce de théâtre Et si on en parlait ? seront présentes pour échanger avec vous. .

Salle paroissiale Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

