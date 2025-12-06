Rencontre avec des comédiennes Salle paroissiale Mauléon-Licharre
Rencontre avec des comédiennes Salle paroissiale Mauléon-Licharre samedi 13 décembre 2025.
Salle paroissiale Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Vous êtes invités à Mauléon.
Les comédiennes de la pièce de théâtre Et si on en parlait ? seront présentes pour échanger avec vous. .
