Rencontre avec des écrivains locaux Maison Chrestia Orthez samedi 27 septembre 2025.

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-27
2025-09-27

Quatre écrivains (Alain Lamaison, Christian Guichot, Corinne Moutet-Fortis et Chantal Pamiès) jalonneront les temps forts du parcours de visite de la Maison Chrestia en proposant une séance de dédicace et d’échanges avec les visiteurs.   .

Maison Chrestia 7 avenue Francis Jammes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 11 24 

