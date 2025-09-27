Rencontre avec des écrivains locaux Maison Chrestia Orthez
Maison Chrestia 7 avenue Francis Jammes Orthez Pyrénées-Atlantiques
Quatre écrivains (Alain Lamaison, Christian Guichot, Corinne Moutet-Fortis et Chantal Pamiès) jalonneront les temps forts du parcours de visite de la Maison Chrestia en proposant une séance de dédicace et d’échanges avec les visiteurs. .
Maison Chrestia 7 avenue Francis Jammes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques
