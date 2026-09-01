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AGENDA · Plozévet

Rencontre avec des goémoniers Plozévet

vendredi 25 septembre 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Adresse
30 Avenue Georges Le Bail
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Rencontre avec des goémoniers

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Pour accompagner l’exposition « Goémoniers à mains nues », venez rencontrer et échanger avec les goémoniers de Plozévet.

Organisée par la médiathèque   .

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03 

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English :

L’événement Rencontre avec des goémoniers Plozévet a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Destination Pays Bigouden

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