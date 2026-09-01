AGENDA · Plozévet
Rencontre avec des goémoniers Plozévet
vendredi 25 septembre 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Rencontre avec des goémoniers
30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Pour accompagner l’exposition « Goémoniers à mains nues », venez rencontrer et échanger avec les goémoniers de Plozévet.
Organisée par la médiathèque .
30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03
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English :
L’événement Rencontre avec des goémoniers Plozévet a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Destination Pays Bigouden
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