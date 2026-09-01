Informations pratiques

Plozévet

Rencontre avec des goémoniers

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Pour accompagner l’exposition « Goémoniers à mains nues », venez rencontrer et échanger avec les goémoniers de Plozévet.

Organisée par la médiathèque .

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03

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English :

L’événement Rencontre avec des goémoniers Plozévet a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Destination Pays Bigouden