Rencontre avec des producteurs de champagne passionnés Laurent et Sandrine Charlier

Saint-Hilaire-Luc Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Les Amis de St Hilaire Luc proposent une rencontre avec une famille de viticulteurs producteurs de champagne Laurent et Sandrine CHARLIER, fidèles à la Corrèze depuis de longues années.

Leurs familles sont installées à Villedommange (51) depuis 6 générations pour y travailler la vigne et le vin. Leur métier est leur passion et ils raconteront leur travail dans le respect de la tradition, tout en suivant l’évolution des moyens techniques.

Avec finesse et générosité, ils parleront des cépages, du travail de précision et quotidien sur les vignes, avec la taille de printemps, le palissage, le rognage et les vendanges d’automne. En suivant, ils évoqueront le pressage, la fermentation et ils nous feront découvrir quelques secrets d’assemblage. On pourra parler recettes de cuisine aussi selon les envies de chacun.

Ils prévoient une dégustation et une vente sur place

Sur réservation .

Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 91 72 56 mmpassemard@gmail.com

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English : Rencontre avec des producteurs de champagne passionnés Laurent et Sandrine Charlier

L’événement Rencontre avec des producteurs de champagne passionnés Laurent et Sandrine Charlier Saint-Hilaire-Luc a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze