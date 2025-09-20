Rencontre avec Didier Benesteau Eglise Saint Laurent Blain
Une vie en art
Rencontre avec Didier Benesteau
À travers ses rencontres
et ses amitiés, Didier
Benesteau, véritable passeur
d’art, a construit au fil des
années une collection
singulière d’oeuvres qui
témoignent de son regard
sensible et engagé. Depuis
plus de 25 ans, il imagine
et organise des expositions
comme autant d’occasions
de partager avec tous les
publics sa passion pour l’art
et les artistes, dans toute leur
diversité.
À l’occasion de l’exposition
Sortie de Route,actuellement
présentée au Château de
la Groulaie, il vous invite à
une rencontre pour partager
son parcours, son rapport à
l’art et la manière dont cette
aventure, à la fois humaine,
artistique et spirituelle,
façonne sa vie.
Eglise Saint Laurent Place Jean Guihard 4130 Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
