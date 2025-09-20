Rencontre avec Didier Benesteau Eglise Saint Laurent Blain

Rencontre avec Didier Benesteau Eglise Saint Laurent Blain samedi 20 septembre 2025.

Une vie en art

Rencontre avec Didier Benesteau

À travers ses rencontres

et ses amitiés, Didier

Benesteau, véritable passeur

d’art, a construit au fil des

années une collection

singulière d’oeuvres qui

témoignent de son regard

sensible et engagé. Depuis

plus de 25 ans, il imagine

et organise des expositions

comme autant d’occasions

de partager avec tous les

publics sa passion pour l’art

et les artistes, dans toute leur

diversité.

À l’occasion de l’exposition

Sortie de Route,actuellement

présentée au Château de

la Groulaie, il vous invite à

une rencontre pour partager

son parcours, son rapport à

l’art et la manière dont cette

aventure, à la fois humaine,

artistique et spirituelle,

façonne sa vie.

Eglise Saint Laurent Place Jean Guihard 4130 Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

