RENCONTRE AVEC DIDIER BONNAL Mende jeudi 19 mars 2026.
Place du Foirail Mende Lozère
Début : 2026-03-19
2026-03-19
À travers des lectures d’extraits de ses ouvrages poétiques et un temps d’échange, l’auteur mendois Didier Bonnal mettra en lumière un univers artistique construit dans un dialogue constant entre création et engagements associatifs.
Lauréat de différents prix littéraires, il présentera son dernier ouvrage intitulé Page Eternelle .
Proposé par l’Association des Amis de la médiathèque en partenariat avec la librairie La Livreraie . .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie
