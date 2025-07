Rencontre avec Dominique A Bibliothèque Antipode Rennes

Rencontre avec Dominique A Bibliothèque Antipode Rennes Samedi 13 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

À l’occasion de son concert à l’Antipode le soir même, le musicien et écrivain Dominique Ané partage ses inspirations et coups de cœur littéraires et musicaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T16:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70