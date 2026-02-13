Rencontre avec Donald Reignoux Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Rencontre avec Donald Reignoux

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Le samedi 14 mars 2026 de 14h00 à 16h00 au Centre Pablo Picasso Blénod

L’acteur, spécialiste du doublage, évoquera son parcours, son métier, la diversité de ses rôles et la menace de l’intelligence artificielle.

Une rencontre rare avec une pointure du doublage !Tout public

0 .

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, March 14, 2026 from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. at the Centre Pablo Picasso Blénod

The actor and dubbing specialist will talk about his career, his profession, the diversity of his roles and the threat of artificial intelligence.

A rare encounter with a dubbing star!

L’événement Rencontre avec Donald Reignoux Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-02-13 par OT PONT A MOUSSON