Rencontre avec Donald Reignoux Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Rencontre avec Donald Reignoux

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Le samedi 14 mars 2026 de 10h00 à 12h00 à la Médiathèque de Pont-à-Mousson

Le réseau des Médiathèques vous proposent cette année une rencontre avec une des voix les plus célèbre du cinéma Donald Reignoux.

Titeuf, Harold dans Dragon, Reese ou encore Denji dans Chainsaw Man, les voix des acteurs Paul Dano, Andrew Garfield ou Jesse Eisenberg vous avez forcément entendu cette voix devenue culte !Tout public

0 .

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, March 14, 2026 from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. at the Médiathèque de Pont-à-Mousson

This year, the Médiathèques network invites you to meet one of cinema’s most famous voices: Donald Reignoux.

Titeuf, Harold in Dragon, Reese or Denji in Chainsaw Man, the voices of actors Paul Dano, Andrew Garfield or Jesse Eisenberg you’re bound to have heard this cult voice!

L’événement Rencontre avec Donald Reignoux Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-02-13 par OT PONT A MOUSSON