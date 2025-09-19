Rencontre avec Dorothé Dieuzède, autrice d’un roman sur le Pays basque à l’époque romaine Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Irissarry

Rencontre avec Dorothé Dieuzède, autrice d’un roman sur le Pays basque à l’époque romaine Vendredi 19 septembre, 19h00 Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dorothée Dieuzeide, enseignante à Montaury, signe « Les ciels noirs des équinoxes », trilogie de romans dont l’histoire se passe au Pays basque au IIIe siècle ap. J.-C.

Au pied des montagnes basques éternelles, dans l’Aquitaine romaine menacée par la peste et les invasions barbares, Beleiza guide son peuple par son dialogue avec les esprits du monde-autre. Malgré la naissance de ses enfants particuliers, les jumeaux du solstice, elle refuse une vie paisible auprès de leur père et choisit de rester parmi ceux-qui-savent, constamment sur les chemins. Mais peut-on décider de son destin ? Les secrets les mieux gardés finissent toujours par être dévoilés, avec des conséquences que même celle…

Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Le Bourg, 64780 Irissarry Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 97 20 https://le64.fr/ospitalea Imposante commanderie navarraise de l’ordre des chevaliers-hospitaliers, fondée au XIIe siècle et rebâtie au début du XVIIe siècle par l’ordre de Malte. Réhabilitée en 2002, elle accueille un centre d‘éducation au patrimoine, une salle d’exposition et une médiathèque.

Journées européennes du patrimoine 2025

