Rencontre avec du personnel soignant, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Rencontre avec du personnel soignant Samedi 14 mars, 15h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre

Rencontre avec du personnel soignant bordelais qui a accompagné et accompagne encore les personnes vivant avec le VIH.

Un moment de partage autour des enjeux d’hier et d’aujourd’hui, des prises en charge médicale, mêlant leurs récits personnels aux récits collectifs.

Musée d'Aquitaine, 20 cours Pasteur, Bordeaux

Dans le cadre de la saison culturelle Bordeaux ville sans sida

Ami.es du patchwork