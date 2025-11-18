Rencontre avec Edmond Baudouin place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan

Tarif :

Artiste graphique majeur, pionnier de la BD autographique dans laquelle il mêle récit intime et histoire universelle. Il a publié à+ de 50 ouvrages et collaboré avec les plus grands auteurs. Il se revendique de la littérature enragée et engagée , celle qui raconte le monde.

Une rencontre suivie d’une dédicace avec la librairie Bulles d’encre.

A l'Auditorium | sur inscription.

place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

