Rencontre avec Ehsan NOROUZI Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains mercredi 19 novembre 2025.

Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Rencontre avec Ehsan NOROUZI autour de son roman « Trainspotter » aux éditions Zulma. .

Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 99 48

