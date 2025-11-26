Rencontre avec Ehsan Norouzi Sancerre
Rencontre avec Ehsan Norouzi
4 rue des Trois Piliers Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-11-26 19:00:00
fin : 2025-11-26 20:00:00
Date(s) :
2025-11-26
Plongez dans l’univers fascinant des rails avec Ehsan Norouzi, passionné de trains et auteur de Trainspotter.
Rencontre exceptionnelle à Sancerre !
Une soirée conviviale et gratuite, à la croisée du voyage, de la curiosité et des mots. .
4 rue des Trois Piliers Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 34 80
English :
Dive into the fascinating world of rails with Ehsan Norouzi, train enthusiast and author of Trainspotter.
German :
Tauchen Sie mit Ehsan Norouzi, einem passionierten Eisenbahnfan und Autor von Trainspotter, in die faszinierende Welt der Schienen ein.
Italiano :
Tuffatevi nell’affascinante mondo delle rotaie con Ehsan Norouzi, appassionato di treni e autore di Trainspotter.
Espanol :
Sumérjase en el fascinante mundo de los raíles con Ehsan Norouzi, entusiasta de los trenes y autor de Trainspotter.
