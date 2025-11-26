Rencontre avec Ehsan Norouzi Trainspotter Sancerre

Rencontre avec Ehsan Norouzi Trainspotter

4 rue des Trois Piliers Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-26 20:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Plongez dans l’univers fascinant des rails avec Ehsan Norouzi, passionné de trains et auteur de Trainspotter.

Rencontre exceptionnelle à Sancerre !

Ce fou de trains nous raconte avec humour et autodérision son périple de la mer Caspienne jusqu’au golfe Persique. De gare en gare, c’est aussi l’histoire de la construction des chemins de fer iraniens qui nous est dévoilée.

Une soirée conviviale et gratuite, à la croisée du voyage, de la curiosité et des mots. .

4 rue des Trois Piliers Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 34 80

English :

Dive into the fascinating world of rails with Ehsan Norouzi, train enthusiast and author of Trainspotter.

German :

Tauchen Sie mit Ehsan Norouzi, einem passionierten Eisenbahnfan und Autor von Trainspotter, in die faszinierende Welt der Schienen ein.

Italiano :

Tuffatevi nell’affascinante mondo delle rotaie con Ehsan Norouzi, appassionato di treni e autore di Trainspotter.

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de los raíles con Ehsan Norouzi, entusiasta de los trenes y autor de Trainspotter.

