Rencontre avec Eleonore Baude Sexisme de la langue française Tréglonou

14 Rue de la Mairie Tréglonou Finistère

2026-02-08 11:00:00

2026-02-08 15:00:00

2026-02-08

Rencontre chez Nano avec Eleonore Baude autour du sexisme de la langue française pourquoi le masculin l'a emporté sur le féminin et comment y remédier. Pique-nique partagé, prix en conscience, inscrivez-vous !

Sur inscription.

Tréglonou 29870 Finistère Bretagne

