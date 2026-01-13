Rencontre avec Eleonore Baude Sexisme de la langue française Tréglonou
14 Rue de la Mairie Tréglonou Finistère
Rencontre chez Nano avec Eleonore Baude autour du sexisme de la langue française pourquoi le masculin l’a emporté sur le féminin et comment y remédier. Pique-nique partagé, prix en conscience, inscrivez-vous !
