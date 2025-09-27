Rencontre avec Elisa Sartori Rue des Camélias Pleudihen-sur-Rance
Rue des Camélias Bibliothèque Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor
Rencontre et dédicace avec une autrice jeunesse Elisa Sartori
Venez rencontrer et échanger avec Elisa Sartori, autrice, illustratrice, street-artiste, colleuse et photographe.
En partenariat avec la librairie « Au chien qui lit » de Mordreuc, l’association « 10 doigts Compagnie » accueille Elisa Sartori dans le cadre d’une résidence d’écriture ayant pour thème « A la frontière ».
A cette occasion, des résidents de la maison de retraite La Consolation (EHPAD) ainsi que des élèves de l’école Notre-Dame et de l’école Entre Terre et Mer rencontrent l’artiste dans le cadre d’un atelier intitulé « Une histoire cachée dans une vieille photo ». .
