Rencontre avec Elise Fontenaille Médiathèque Cognac

Rencontre avec Elise Fontenaille

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Dans le cadre du Festival des Littératures Européennes de Cognac, la médiathèque vous invite à une rencontre exceptionnelle avec Élise Fontenaille, autrice reconnue de littérature jeunesse et engagée, autour de son ouvrage Missak et Mélinée.

.

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

English :

As part of the Festival des Littératuresennes de Cognac, the mediatheque invites you to an exceptional meeting with Élise Fontenaille, renowned author of committed children’s literature, to discuss her book Missak et Mélinée.

German :

Im Rahmen des Festivals der Europäischen Literaturen in Cognac lädt die Mediathek Sie zu einem außergewöhnlichen Treffen mit Élise Fontenaille ein, einer anerkannten Autorin von Kinder- und Jugendliteratur und engagierten Schriftstellerin, die ihr Werk Missak et Mélinée vorstellt.

Italiano :

Nell’ambito del Festival des Littératures Européennes de Cognac, la mediateca vi invita a un incontro eccezionale con Élise Fontenaille, nota autrice di letteratura impegnata per l’infanzia, per discutere del suo libro Missak et Mélinée.

Espanol :

En el marco del Festival des Littératures Européennes de Cognac, la mediateca le invita a un encuentro excepcional con Élise Fontenaille, conocida autora de literatura infantil comprometida, para hablar de su libro Missak et Mélinée.

L’événement Rencontre avec Elise Fontenaille Cognac a été mis à jour le 2025-10-07 par Destination Cognac