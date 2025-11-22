Rencontre avec Emeric Falize Cinéma le Phénix Montbard

Rencontre avec Emeric Falize

Cinéma le Phénix 33 Rue d’Abrantès Montbard Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Après plusieurs années de recherches et d’expérimentation, Émeric Falize, astrophysicien au CEA, nous livre enfin le résultat de sa rencontre avec le personnage de Buffon et la Bourgogne.

Venez découvrir en avant-première son ouvrage intitulé “Buffon ou l’âge de la Terre, Naissance de l’Astrophysique de laboratoire” publié aux Éditions Honoré Champion.

De plus, cette rencontre sera l’occasion d’assister à la projection de l’émission “Invitation au voyage”, présentée sur la chaîne ARTE et dédiées aux personnalités de Buffon et du poète Robert Desnos, en présence de la journaliste Caroline Diebold.

P.S.: Si vous souhaitez obtenir le livre d’Émeric Falize, pas d’inquiétudes ! La librairie “A fleur de mots” sera également sur place pour vous proposer une vente en direct.

Sans réservation .

Cinéma le Phénix 33 Rue d’Abrantès Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 50 42 museeparcbuffon@montbard.fr

