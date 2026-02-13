Rencontre avec Emilie Lanez, Jean-Pierre Pécau et Nicolas Otéro, Station Ausone, Bordeaux

Rencontre avec Emilie Lanez, Jean-Pierre Pécau et Nicolas Otéro Mercredi 11 mars, 18h00 Station Ausone Gironde

Le Prix du Livre du Réel est organisé par la librairie Mollat en partenariat avec le CIC Sud Ouest et Sciences Po Bordeaux. Créé à l’initiative de la librairie Mollat, le prix consacre depuis 2021 un ouvrage de littérature et de bande dessinée qui conjugue le meilleur de l’enquête et de la création.

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

“Le fentanyl est une drogue cent fois plus puissante que la cocaïne utilisée comme antidouleur. En quelques mois, elle est devenue la première cause de décès chez les moins de 30 ans et constitue à ce titre l’un des plus grands scandales sanitaires survenus aux Etats-Unis. L’évolution des drogues et leur impact durable sur l’humanité sont abordés.” ©Electre2026

“Exhumant les archives policières et les correspondances familiales, la journaliste mène une enquête sur un féminicide littéraire. Elle met au jour un Hervé Bazin menteur, cleptomane et fugueur. Poursuivi par la police, ce dernier est interné plusieurs fois en psychiatrie. Sa mère fait tout pour le sauver mais il en fait Folcoche, un monstre de papier.” ©Electre2026

Éric Fottorino, président du jury, animera la rencontre avec Emilie Lanez, Jean-Pierre Pécau et Nicolas Otéro lauréats de la 10ème éditions du Prix du livre du réel 2026.