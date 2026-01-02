Rencontre avec Emmanuel Lepage Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Emmanuel Lepage

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 18:00:00

fin : 2026-02-04 19:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Emmanuel Lepage revient au récit de voyage avec l’envie de montrer les changements déjà à l’oeuvre sur ces terres éloignées en raison du réchauffement climatique. Et pour témoigner aussi de l’évolution de la société qui imprègne ces communautés des terres australes, de la manière dont les scientifiques travaillent sur place et vivent ensemble dans un climat extrême.

Pour raconter ce long voyage effectué en 2022-2023, Lepage livre des planches d’une immense beauté, en grand format, pour représenter la nature en majesté.

Danser avec le vent éd. Futuropolis

Informations pratiques

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Emmanuel Lepage

