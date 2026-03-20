Rencontre avec Emmanuel Venet Écrivain et psychiatre Château Orion

Rencontre avec Emmanuel Venet Écrivain et psychiatre

Château 8 A route de Lasbordes Orion Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Écrivain et psychiatre, Emmanuel Venet regarde la folie droit dans les yeux. Avec drôlerie et tendresse, que ce soit dans ses romans ou dans ses textes de psychiatrie (Manifeste pour une psychiatrie artisanale, Schizogrammes), il en revient inlassablement à la folie, la même folie que celle dont parlait déjà Erasme en 1511 dans son Eloge de la folie: celle qui met en évidence les dysfonctionnements de nos sociétés, des groupes humains, de nos familles. Emmanuel Venet le fait avec humour, un humour parfois grinçant, mais toujours amical. Il y a une jouissance assez exaltante à constater à quel point ses romans touchent juste. Dans son livre paru en 2025, Retour chez les fous, il traite la question du droit à la folie, à partir d’une longue enquête réalisée dans les services de psychiatrie de l’hôpital public à Lyon où il a longtemps exercé. .

Château 8 A route de Lasbordes Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 48 26 13 rencontre.orion@gmail.com

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English : Rencontre avec Emmanuel Venet Écrivain et psychiatre

L’événement Rencontre avec Emmanuel Venet Écrivain et psychiatre Orion a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Béarn des Gaves