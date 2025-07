Rencontre avec Emmanuelle Pujeau des éditions Bouchon Chérie Presse Aragon Gimont

Début : 2025-07-27

2025-07-27

Venez rencontrer Emmanuelle Pujeau, historienne représentant les éditions Bouchon Chérie et découvrir cette maison d’édition gersoise, le dimanche 27 juillet, à la Presse Aragon.

Presse Aragon 79 Rue Nationale Gimont 32200 Gers Occitanie +33 6 14 54 71 56 editions.bouchoncherie@gmail.com

English : Meeting with Emmanuelle Pujeau from Bouchon Chérie publishers

Come and meet Emmanuelle Pujeau, historian representing Bouchon Chérie, and find out more about this Gers publishing house, on Sunday 27 July, at the Presse Aragon.

German :

Treffen Sie Emmanuelle Pujeau, eine Historikerin, die den Verlag Bouchon Chérie vertritt, und lernen Sie diesen Verlag aus dem Gers am Sonntag, den 27. Juli, in der Presse Aragon kennen.

Italiano :

Venite a conoscere Emmanuelle Pujeau, storica rappresentante di Bouchon Chérie, e a saperne di più su questa casa editrice del Gers, domenica 27 luglio, presso la Presse Aragon.

Espanol :

Venga a conocer a Emmanuelle Pujeau, historiadora representante de Bouchon Chérie, y a esta editorial de Gers, el domingo 27 de julio, en la Presse Aragon.

