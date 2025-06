Rencontre avec Ena Lindenbaur et François Heusbourg (éditions Unes) Grignan 5 juillet 2025 17:00

Début : 2025-07-05 17:00:00

fin : 2025-07-05 19:00:00

Un nid d’oiseaux sans oiseaux, une tour en forme de nid, des corps sans refuge l’œuvre d’Ena Lindenbaur avance ainsi par motifs dessinés au cayon, les yeux fermés, dans un geste qui emprunte autant au dessin qu’à l’écriture.

Place du jeu de ballon

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 53 40 58 espaceducros@gmail.com

English :

A bird?s nest without birds, a tower in the shape of a nest, bodies without refuge: Ena Lindenbaur?s work moves forward in motifs drawn with a cayon, eyes closed, in a gesture that borrows as much from drawing as from writing.

German :

Ein Vogelnest ohne Vögel, ein Turm in Form eines Nestes, Körper ohne Zuflucht: Ena Lindenbaurs Werk bewegt sich in Motiven, die sie mit geschlossenen Augen mit einem Cayon zeichnet, in einer Geste, die sowohl dem Zeichnen als auch dem Schreiben entlehnt ist.

Italiano :

Un nido di uccelli senza uccelli, una torre a forma di nido, corpi senza riparo: l’opera di Ena Lindenbaur avanza in motivi disegnati con la penna, a occhi chiusi, in un gesto che prende in prestito tanto dal disegno quanto dalla scrittura.

Espanol :

Un nido de pájaros sin pájaros, una torre en forma de nido, cuerpos sin cobijo: la obra de Ena Lindenbaur avanza en motivos dibujados con un bolígrafo, los ojos cerrados, en un gesto que toma prestado tanto del dibujo como de la escritura.

