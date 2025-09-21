Rencontre avec Éric Bernaud, réalisateur de La Schatz aux trésors Musée historique Mulhouse

Rencontre avec Éric Bernaud, réalisateur de La Schatz aux trésors Musée historique Mulhouse dimanche 21 septembre 2025.

Rencontre avec Éric Bernaud, réalisateur de La Schatz aux trésors Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée historique Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Après un atterrissage très mouvementé, MüMü, un petit robot extraterrestre, est aidé par des Mulhousiens pour mener à bien sa mission : récolter des trésors.

L’histoire de cette curieuse épopée est racontée en dix épisodes d’une mini-série sérieusement loufoque, qui mêle animation, roman-photo et vidéo.

Venez à la rencontre d’Eric Bernaud, le réalisateur.

Musée historique Place de la Réunion, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 0389337817 https://musees-mulhouse.fr/musees/musee-historique [{« link »: « https://www.ericbernaud.com/ »}] Ancien hôtel de ville datant de 1552. Cet édifice constitue le premier atout du Musée historique. En retour, celui-ci valorise le bâtiment et veille à ce que la muséographie reste discrète au premier étage, là où la symbolique politique et les fonctions civiles sont les plus marquées. gare SNCF 5mn à pied tram arrêt République ou Porte Jeune

Journées européennes du patrimoine 2025

© E. Bernaud -Eric Bernaud et Mümü