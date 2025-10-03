Rencontre avec Éric Delemar Salle de la Manu Nantes

Rencontre avec Éric Delemar Salle de la Manu Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 14:00 – 15:30

Gratuit et sans inscription. Adulte, Senior

L’Accoord accueille Éric Delemar, défenseur des enfants, adjoint à la défenseuse des droits, Claire Hédon pour un temps d’échange, le vendredi 3 octobre, de 14h à 15h30 à La Manufacture – 10B Boulevard de StalingradDéfendre les enfants : quels enjeux ? quelles missions pour le défenseur des droits ?Événement gratuit & sans inscription.

Salle de la Manu Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 65 26 http://www.nantes.fr –