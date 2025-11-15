Rencontre avec Eric Plamondon Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux
Rencontre avec Eric Plamondon Samedi 15 novembre, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne
Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr
Tu connais le festival Au fil des ailes ? Il te permet d’approcher des auteurs marqués par l’exil, le voyage ou le nomadisme dans les bibliothèques du Grand Est. Le Carré Blanc accueille Eric Plamondon.
Éric Plamondon vit en France mais a grandi au Québec et cultive la langue si imagée de ses origines. Il est l’auteur de plusieurs livres originaux, dont Taqawan qui a obtenu le prix France-Québec 2018 et le prix des chroniqueurs Toulouse Polars du Sud, et Oyana, prix de littérature française Lire en poche en 2021.
Viens à la rencontre de notre auteur invité. Thé, café et viennoiseries te seront offerts !
Cette rencontre s’inscrit également dans le cadre de la Semaine des solidarités.
Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est
Dans le cadre du Festival Au fil des ailes culture Tinqueux
