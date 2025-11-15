Rencontre avec Eric Plamondon Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Rencontre avec Eric Plamondon Samedi 15 novembre, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T10:00:00 – 2025-11-15T11:00:00

Fin : 2025-11-15T10:00:00 – 2025-11-15T11:00:00

Tu connais le festival Au fil des ailes ? Il te permet d’approcher des auteurs marqués par l’exil, le voyage ou le nomadisme dans les bibliothèques du Grand Est. Le Carré Blanc accueille Eric Plamondon.

Éric Plamondon vit en France mais a grandi au Québec et cultive la langue si imagée de ses origines. Il est l’auteur de plusieurs livres originaux, dont Taqawan qui a obtenu le prix France-Québec 2018 et le prix des chroniqueurs Toulouse Polars du Sud, et Oyana, prix de littérature française Lire en poche en 2021.

Viens à la rencontre de notre auteur invité. Thé, café et viennoiseries te seront offerts !

Cette rencontre s’inscrit également dans le cadre de la Semaine des solidarités.

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Dans le cadre du Festival Au fil des ailes culture Tinqueux

Quidam éditeur