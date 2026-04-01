Rencontre avec Eric Vuillard Espace Sainte-Anne Lannion

Rencontre avec Eric Vuillard

Espace Sainte-Anne 2 rue de Kérampont Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

La librairie Gwalarn et la médiathèque de Lannion invitent à rencontrer Eric Vuillard à l’occasion de la parution de son nouveau texte Les orphelins. Une histoire de Billy the Kid, (Ed. Actes Sud).

Avec Les orphelins. Une histoire de Billy the Kid, (Ed. Actes Sud) Éric Vuillard propose un portrait inattendu de l’une des figures les plus mythiques de l’Ouest américain. Loin de la légende, il s’attache à l’enfance, à la solitude et à la violence fondatrice qui traversent la vie de Billy the Kid.

À travers ce récit, l’écrivain interroge ce que raconte cette trajectoire l’origine du pouvoir en Amérique, ses zones d’ombre, et une certaine idée de la démocratie, confisquée dès ses débuts. Derrière la figure du hors-la-loi, ce sont aussi des vies d’errance, de misère et de révolte qui apparaissent.

Partant d’une photographie troublante, où un jeune homme et une jeune femme posent avec une désinvolture presque insolente, Éric Vuillard remonte le fil d’une histoire à la fois intime et politique. Il y explore ce que ces visages disent du monde, de la violence et du désir de liberté. .

Espace Sainte-Anne 2 rue de Kérampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

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L’événement Rencontre avec Eric Vuillard Lannion a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose