RENCONTRE AVEC ESTELLE SAVASTA ET PAULINE LE GALL
Mende
Tarif : 6 – 16 EUR
8 avril 2026 18:30:00
Dans le cadre du spectacle « D’autres familles que la mienne » qui aura lieu le 9 avril, le service culturel organise une rencontre avec Estelle Savasta et Pauline Le Gall pour échanger autour des nouvelles manières de faire famille sous le prisme de l’amitié.
Mercredi 8 avril à 18h30
Espace des Anges
Gratuit, sur réservation
Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende sur https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .
