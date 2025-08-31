RENCONTRE AVEC ESTELLE SAVASTA ET PAULINE LE GALL Mende

RENCONTRE AVEC ESTELLE SAVASTA ET PAULINE LE GALL Mende mercredi 8 avril 2026.

RENCONTRE AVEC ESTELLE SAVASTA ET PAULINE LE GALL

Rue du Pont Notre Dame Mende Lozère

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Dans le cadre du spectacle « D’autres familles que la mienne » qui aura lieu le 9 avril, le service culturel organise une rencontre avec Estelle Savasta et Pauline Le Gall pour échanger autour des nouvelles manières de faire famille sous le prisme de l’amitié.

Mercredi 8 avril à 18h30

Espace des Anges

Gratuit, sur réservation

—————————————————————————————————————-

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende sur https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .

Rue du Pont Notre Dame Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement RENCONTRE AVEC ESTELLE SAVASTA ET PAULINE LE GALL Mende a été mis à jour le 2025-08-31 par 48-OT Mende