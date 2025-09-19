Rencontre avec Estelle Tharreau, autrice de polar Saint-Vincent-de-Tyrosse

Rencontre avec Estelle Tharreau, autrice de polar Saint-Vincent-de-Tyrosse vendredi 19 septembre 2025.

Rencontre avec Estelle Tharreau, autrice de polar

Bibliothèque Gabriel Fauthoux Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Une belle rencontre en perspective pour les amateurs de polar, organisée en marge du festival bisannuel Le polar se met au vert Salon des littératures policières à Vieux-Boucau (prochaine édition 2026).

Organisée par la Médiathèque Départementale des Landes en partenariat avec la Bibliothèque Gabriel Fauthoux.

Autrice de plusieurs romans noirs et nouvelles d’anticipation disponibles à la bibliothèque, Estelle Tharreau viendra échanger avec le public autour de son roman « Le dernier festin des vaincus », qui a obtenu le Prix du Chien Jaune. Une belle rencontre en perspective pour les amateurs de polar, organisée en marge du festival bisannuel Le polar se met au vert Salon des littératures policières à Vieux-Boucau (prochaine édition 2026). .

Bibliothèque Gabriel Fauthoux Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 30 51 bibliotheque@tyrosseville.com

English : Rencontre avec Estelle Tharreau, autrice de polar

A great get-together for thriller fans, organized in conjunction with the biennial « Le polar se met au vert? Salon des littératures policières » in Vieux-Boucau (next edition 2026).

German : Rencontre avec Estelle Tharreau, autrice de polar

Ein schönes Treffen für Krimifans in Aussicht, das am Rande des alle zwei Jahre stattfindenden Festivals « Le polar se met au vert? Salon des littératures policières » in Vieux-Boucau (nächste Ausgabe 2026).

Italiano :

È una grande occasione di incontro per gli appassionati di thriller, organizzata in concomitanza con la biennale « Le polar se met au vert? Salon des littératures policières » a Vieux-Boucau (prossima edizione 2026).

Espanol : Rencontre avec Estelle Tharreau, autrice de polar

Se trata de una gran oportunidad de encuentro para los aficionados al thriller, organizada conjuntamente con la bienal « Le polar se met au vert ? Salon des littératures policières » en Vieux-Boucau (próxima edición 2026).

L’événement Rencontre avec Estelle Tharreau, autrice de polar Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-08-30 par OTI LAS