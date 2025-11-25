Rencontre avec Eva Kavian Place de la loi Baume-les-Dames
Place de la loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : 2025-11-25 18:00:00
Début : 2025-11-25 18:00:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Eva Kavian est une auteure belge francophone. Elle a été ergothérapeute en hôpital psychiatrique et a suivi une formation psychanalytique. Elle s’est ensuite tournée vers l’animation d’ateliers d’écriture grâce à une formation d’Elisabeth Bing, femme de lettres pionnière des ateliers d’écriture en France. La médiathèque vous invite à rencontrer Eva Kavian dans le cadre du festival Les Petites Fugues pour une discussion autour de l’écriture créative et de son dernier roman adulte L’Engravement .
Place de la loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org
