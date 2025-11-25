Rencontre avec Eva Kavian Place de la loi Baume-les-Dames

Rencontre avec Eva Kavian Place de la loi Baume-les-Dames mardi 25 novembre 2025.

Rencontre avec Eva Kavian

Place de la loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Eva Kavian est une auteure belge francophone. Elle a été ergothérapeute en hôpital psychiatrique et a suivi une formation psychanalytique. Elle s’est ensuite tournée vers l’animation d’ateliers d’écriture grâce à une formation d’Elisabeth Bing, femme de lettres pionnière des ateliers d’écriture en France. La médiathèque vous invite à rencontrer Eva Kavian dans le cadre du festival Les Petites Fugues pour une discussion autour de l’écriture créative et de son dernier roman adulte L’Engravement .

Place de la loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

English : Rencontre avec Eva Kavian

German : Rencontre avec Eva Kavian

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec Eva Kavian Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS