Rencontre avec Fabien Truong Médiathèque Lisa Bresner Nantes 2 juillet 2025 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-02 16:00 –

Gratuit : oui Adulte

À propos de son livre Grands ensembles – Violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populairesSociologue, réalisateur et écrivain, Fabien Truong est un spécialiste des quartiers populaires et de la jeunesse. À l’occasion de la publication de son dernier livre, il présentera son travail sociologique d’enquêtes dans les quartiers avec les habitants, ainsi que les échos que cela peut prendre dans ses ouvrages littéraires.Public adulte

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ bm-ouest@mairie-nantes.fr