Rencontre avec Fabienne Giezendanner Médiathèque La Passerelle Ornans
Rencontre avec Fabienne Giezendanner Médiathèque La Passerelle Ornans mardi 9 décembre 2025.
Rencontre avec Fabienne Giezendanner
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 19:00:00
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-09
La médiathèque La Passerelle vous convie à une rencontre avec Fabienne Giezendanner, la créatrice de l’expérience immersive Bloom actuellement projetée au musée Courbet. Elle sera présente pour échanger avec vous à propos de ses créations, et notamment de Bloom.
Le mardi 9 décembre à 19h
Médiathèque La Passerelle
Entrée libre
Sur inscription au 03 81 62 40 38 ou à mediatheque@ornans.fr .
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr
English : Rencontre avec Fabienne Giezendanner
L’événement Rencontre avec Fabienne Giezendanner Ornans a été mis à jour le 2025-12-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON