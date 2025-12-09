Rencontre avec Fabienne Giezendanner Médiathèque La Passerelle Ornans

La médiathèque La Passerelle vous convie à une rencontre avec Fabienne Giezendanner, la créatrice de l’expérience immersive Bloom actuellement projetée au musée Courbet. Elle sera présente pour échanger avec vous à propos de ses créations, et notamment de Bloom.

Le mardi 9 décembre à 19h
Médiathèque La Passerelle
Entrée libre
Sur inscription au 03 81 62 40 38 ou à mediatheque@ornans.fr   .

