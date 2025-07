RENCONTRE AVEC FABIENNE JONCA ET JOAN-LLUÍS LLUÍS Montesquieu-des-Albères

Grand’Rue Montesquieu-des-Albères Pyrénées-Orientales

Une soirée littéraire unique avec deux auteurs passionnants : Fabienne Jonca (Brown Baby) et Joan-Lluís Lluís (Junil). Échanges, lectures et dédicaces au programme. Gratuit, sans inscription.

Grand’Rue Montesquieu-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 60 39 95 50

English :

A unique literary evening with two exciting authors: Fabienne Jonca (Brown Baby) and Joan-Lluís Lluís (Junil). Discussions, readings and signings on the program. Free, no registration required.

German :

Ein einzigartiger literarischer Abend mit zwei spannenden Autoren: Fabienne Jonca (Brown Baby) und Joan-Lluís Lluís (Junil). Austausch, Lesungen und Signierstunden stehen auf dem Programm. Kostenlos, keine Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Una serata letteraria unica con due autori affascinanti: Fabienne Jonca (Brown Baby) e Joan-Lluís Lluís (Junil). In programma discussioni, letture e autografi. Gratuito, non è richiesta l’iscrizione.

Espanol :

Una velada literaria única con dos autores fascinantes: Fabienne Jonca (Brown Baby) y Joan-Lluís Lluís (Junil). Debates, lecturas y firmas de libros en el programa. Gratuito, sin inscripción previa.

