Rencontre avec Fabienne Petiot Espace Rufus de l’Office de Tourisme Châtel-Montagne

Espace Rufus de l’Office de Tourisme 15 Place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Rencontre avec Fabienne Petiot, aquarelliste de détails architecturaux spécialisée et inspirée par la richesse du patrimoine clunisien.

Espace Rufus de l’Office de Tourisme 15 Place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

English :

Meet Fabienne Petiot, a specialist watercolorist of architectural details inspired by the richness of the Cluniac heritage.

German :

Treffen mit Fabienne Petiot, einer Aquarellistin für architektonische Details, die sich auf das reiche Erbe von Cluny spezialisiert hat und sich von diesem inspirieren lässt.

Italiano :

Vi presentiamo Fabienne Petiot, acquerellista specializzata in dettagli architettonici ispirati alla ricchezza del patrimonio cluniacense.

Espanol :

Conozca a Fabienne Petiot, acuarelista especializada en detalles arquitectónicos inspirados en la riqueza del patrimonio cluniacense.

