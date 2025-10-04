Rencontre avec Fabrice Capizzano Librairie Mosaïque Die

Rencontre avec Fabrice Capizzano

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die Drôme

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Fabrice Capizzano vit dans le Vercors. Il a exercé de nombreux métiers dont celui d’apiculteur. Il est l’auteur, aux éditions Au diable vauvert, de La Fille du chasse-neige et Le Ventre de la péniche.

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93

English :

Fabrice Capizzano lives in the Vercors. He has worked in many trades, including beekeeping. Published by Au diable vauvert, he is the author of La Fille du chasse-neige and Le Ventre de la péniche.

German :

Fabrice Capizzano lebt in der Region Vercors. Er hat zahlreiche Berufe ausgeübt, darunter den des Imkers. Er ist der Autor von La Fille du chasse-neige und Le Ventre de la péniche (Au diable vauvert).

Italiano :

Fabrice Capizzano vive nel Vercors. Ha svolto diversi mestieri, tra cui l’apicoltore. Pubblicato da Au diable vauvert, è autore di La Fille du chasse-neige e Le Ventre de la péniche.

Espanol :

Fabrice Capizzano vive en el Vercors. Ha ejercido diversos oficios, entre ellos la apicultura. Publicado por Au diable vauvert, es autor de La Fille du chasse-neige y Le Ventre de la péniche.

