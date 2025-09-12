Rencontre avec Fabrice Capizzano La Bouillotte, côté clairière Saint-Jean-en-Royans

Venez rencontrer Fabrice Capizzano, habitant du Vercors, écrivain et parrain de la Bouillotte, qui sera à la librairie pour une rencontre-dédicace autour de son nouvel ouvrage paru le 28 août aux éditions Au Diable Vauvert, « Une salamandre à l’oreille ».

La Bouillotte, côté clairière 1 rue Cri-cri Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82 alabouillotte@gmail.com

English :

Come and meet Fabrice Capizzano, Vercors resident, writer and patron of the Bouillotte, who will be at the bookshop for a book-signing session on his new book, « Une salamandre à l’oreille », published on August 28 by Au Diable Vauvert.

German :

Treffen Sie Fabrice Capizzano, Bewohner des Vercors, Schriftsteller und Pate der Bouillotte, der in der Buchhandlung zu einem Signierstündchen rund um sein neues Werk « Une salamandre à l’oreille » (Ein Salamander im Ohr), das am 28. August im Verlag Au Diable Vauvert erschienen ist, anwesend sein wird.

Italiano :

Venite a conoscere Fabrice Capizzano, residente nella regione del Vercors, scrittore e mecenate della Bouillotte, che sarà presente in libreria per la firma del suo nuovo libro, « Une salamandre à l’oreille », pubblicato il 28 agosto da Au Diable Vauvert.

Espanol :

Fabrice Capizzano, vecino del Vercors, escritor y mecenas de la Bouillotte, firmará en la librería su nuevo libro, « Une salamandre à l’oreille », publicado el 28 de agosto por Au Diable Vauvert.

