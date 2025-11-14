Rencontre avec Fabrice Humbert Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Fabrice Humbert

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère

De l’autre côté de la vie éd. Calmann-Lévy

Un homme s’enfuit de Paris en flammes, emportant ses deux enfants vers une République du Jura sans doute illusoire. À travers champs et forêts, entre dangers et rencontres lumineuses, il se bat pour préserver ce qui reste d’humanité et d’amour.

Un roman haletant, entre conte et rêve, où la quête de survie devient une odyssée vers l’essence même de la vie.

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

